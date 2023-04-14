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Купить квартира-студия с видом на горы в Египте

Хургада
10
мухафаза Красное Море
10
Студия В архив
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1 объект найдено
Студия 1 спальняв Хургада, Египет
Студия 1 спальня
Хургада, Египет
2 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м² 1/5 Этаж
€ 22,564
Дворец Белла Новый безопасный комплекс имеет большой бассейн. В отеле есть множество апартам…

Параметры недвижимости в Египте

с видом на море
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