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Жильё с видом на море в South Sinai, Египет

1 объект найдено
Вилла 3 спальни в Шарм-эш-Шейх, Египет
Вилла 3 спальни
Шарм-эш-Шейх, Египет
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 750 м²
Количество этажей 1
€ 448,348
The property is located inside Amwaj Resort (5 stars hotel resort) 1st line with 800 meters …

Параметры недвижимости в South Sinai, Египет

с видом на горы
недорогая
элитная
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