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Египет
South Sinai
Шарм-эш-Шейх
Виллы
Виллы с видом на море в Шарм-эш-Шейх, Египет
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Вилла 3 спальни
Шарм-эш-Шейх, Египет
6
3
750 м²
1
€ 448,348
The property is located inside Amwaj Resort (5 stars hotel resort) 1st line with 800 meters …
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Параметры недвижимости в Шарм-эш-Шейх, Египет
с видом на горы
недорогая
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