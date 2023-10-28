Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Египет
  4. Сафага
  5. Дуплексы

Дуплексы в Сафага, Египет

Дуплекс В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море в Хургада, Египет
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Хургада, Египет
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 2/5
Доступная недвижимость на набережной Хургада. План оплаты 4 года. La Bella Resort - это совр…
€97,249
Квартира 1 спальня в Хургада, Египет
Квартира 1 спальня
Хургада, Египет
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Furnished studio for sale in Samra Bay Hotel & Resort USD60,000   Studio is located on…
€60,120
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с гаражом в Хургада, Египет
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с гаражом
Хургада, Египет
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 2/5
Дизайн Aqua Tropical Resort основан на красивой современной атмосфере и тематическом аспекте…
€22,473
Квартира в Хургада, Египет
Квартира
Хургада, Египет
Площадь 55 м²
Платинум – Новый жилой комплекс, расположенный в районе Магавиш напротив. Комплекс народност…
€38,883
Квартира в Хургада, Египет
Квартира
Хургада, Египет
Площадь 51 м²
Новая студия в жилом комплексе Scandic Resort.   Студия расположена на 6-м этаже с вид…
€55,256
Квартира 1 спальня в Хургада, Египет
Квартира 1 спальня
Хургада, Египет
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Pool view brand new 1 bedroom apartment in Florenza Khamsin Resort. Apartment is located on …
€49,889
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Хургада, Египет
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Хургада, Египет
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2/5
Меблированая студия в жилом комплексе Оазис Резорт.   Студия расположена на 2-м этаже.…
€23,651
Квартира в Хургада, Египет
Квартира
Хургада, Египет
Площадь 92 м²
Квартира с 2-мя спальнями в ЖК Панорама Парк   Панорама Парк – новый жилой комплекс, р…
€54,849
Квартира в Хургада, Египет
Квартира
Хургада, Египет
Площадь 39 м²
Меблированая стратегия в жилом комплексе в Араби. Студия расположена на 2-м этаже с видомом…
€30,024
Квартира 1 спальня в Хургада, Египет
Квартира 1 спальня
Хургада, Египет
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Меблированая студия на продажу в районе Интерконтиненталь.   Ухоженный дом рядом с оте…
€25,543
Квартира 2 спальни в Хургада, Египет
Квартира 2 спальни
Хургада, Египет
Количество спален 2
Площадь 85 м²
2+1 85m2 30,000EUR Green contract is available for the building 2 bedroom apartment for sale…
€28,382
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Хургада, Египет
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Хургада, Египет
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1/3
La Bella Star: A New Star in Hurghada Sky La Bella Star is a new residential project loca…
€23,678

Параметры недвижимости в Сафага, Египет

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти