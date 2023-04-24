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Жильё в Сафага, Египет

2 объекта найдено
Вилла 2 спальни в Сафага, Египет
Вилла 2 спальни
Сафага, Египет
4 Количество комнат 3 ванных комнат 135 м² Количество этажей 2
€ 102,735
Вилла расположена в Макади Хайтс - зелёном малоэтажном комплексе с собственной инфраструктур…
Квартира 2 спальни в Сафага, Египет
Квартира 2 спальни
Сафага, Египет
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² 1/2 Этаж
€ 40,553
Апартаменты расположены в Макади Хайтс - зелёном малоэтажном комплексе с собственной инфраст…

Параметры недвижимости в Сафага, Египет

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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