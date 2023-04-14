Купить квартира-студия в мухафаза Красное Море, Египет

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Египет
мухафаза Красное Море
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Хургада
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9 объектов найдено
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Студия 1 спальня
Хургада, Египет
1 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
2/5 Этаж
€ 49,000
Приветствую вас всех в нашем новом и вдохновляющем проекте “ Majra ” ! Majra расположен в ра…
Студия 1 спальня
Хургада, Египет
1 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
3/5 Этаж
€ 28,728
Просторная студия в Tiba Golden Resort. 3-й этаж Общая площадь: 56 м2 Ком…
Студия 1 спальня
Хургада, Египет
1 Количество комнат
1 ванных комнат
52 м²
2/5 Этаж
€ 75,371
Предлагаем Вашему вниманию жилой комплекс «Гавайи Резорт» на роскошном курорте м…
Студия 1 спальня
Хургада, Египет
1 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
4/6 Этаж
€ 39,000
Вы когда-нибудь слышали о TURTLE BEACH RESORT?&NBSP; Нет? Тогда это время!&NBSP;Фантастическ…
Студия 1 спальня
Хургада, Египет
1 Количество комнат
1 ванных комнат
31 м²
2/5 Этаж
€ 23,975
Дизайн Aqua Tropical Resort основан на красивой современной атмосфере и тематическом аспекте…
Студия 1 спальня
Хургада, Египет
1 Количество комнат
1 ванных комнат
52 м²
2/5 Этаж
€ 75,371
Предлагаем Вашему вниманию жилой комплекс «Гавайи Резорт» на роскошном курорте м…
Студия 1 спальня
Хургада, Египет
2 Количество комнат
1 ванных комнат
44 м²
1/5 Этаж
€ 22,564
Дворец Белла Новый безопасный комплекс имеет большой бассейн. В отеле есть множество апартам…
Студия 1 спальня
Хургада, Египет
2 Количество комнат
1 ванных комнат
46 м²
1/5 Этаж
€ 32,030
Доступная недвижимость на набережной ХургадыПлан оплаты до 4 летLa Bella Resort - это соврем…
Студия 1 спальня
Хургада, Египет
1 Количество комнат
1 ванных комнат
46 м²
1/4 Этаж
€ 30,500
Мы рады приветствовать Вас в нашем новом вдохновляющем проекте La Bella Resort. Эта уникальн…
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