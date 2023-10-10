Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Египет
  4. мухафаза Красное Море
  5. Пентхаусы

Пентхаусы с видом на горы в мухафаза Красное Море, Египет

Пентхаус В архив
Очистить
1 объект найдено
Пентхаус 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Хургада, Египет
Пентхаус 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Хургада, Египет
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 113 м²
Этаж 7/7
Продается квартира с 1 спальней и видом на море Жилой комплекс. Новое строительство. Д…
€84,700

Параметры недвижимости в мухафаза Красное Море, Египет

с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти