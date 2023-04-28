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Жильё в New Cairo City, Египет

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Параметры недвижимости в New Cairo City, Египет

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
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