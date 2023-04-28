Студия 1 спальня Хургада, Египет 1 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м² 4/6 Этаж

€ 35,028

Вы когда-нибудь слышали о TURTLE BEACH RESORT?&NBSP; Нет? Тогда это время!&NBSP;Фантастическ…