Купить недвижимость с видом на горы в Египте

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Квартира 1 спальня
Хургада, Египет
2 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
6/6 Этаж
€ 54,821
Доступная недвижимость на набережной ХургадыПлан оплаты до 4 летLa Bella Resort & ndash; & n…
Студия 1 спальня
Хургада, Египет
2 Количество комнат
1 ванных комнат
44 м²
1/5 Этаж
€ 22,564
Дворец Белла Новый безопасный комплекс имеет большой бассейн. В отеле есть множество апартам…
Квартира 1 спальня
Хургада, Египет
2 Количество комнат
1 ванных комнат
59 м²
4 Этаж
€ 53,400
Селена Бэй предлагает великолепные апартаменты и виллы с видом на волшебный синий цвет Красн…
Регионы с недвижимостью на продажу
Хургада
мухафаза Красное Море
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