Купить вилла с видом на море в Хургада, Египет

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Вилла 4 спальни
Хургада, Египет
9 Количество комнат
4 ванных комнат
290 м²
3 Этаж
€ 299,000
Селена Бэй предлагает великолепные апартаменты и виллы с видом на волшебный синий цвет Красн…
Вилла 4 спальни
Хургада, Египет
9 Количество комнат
4 ванных комнат
340 м²
2 Этаж
€ 384,000
Селена Бэй предлагает великолепные апартаменты и виллы с видом на волшебный синий цвет Красн…
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