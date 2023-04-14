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Купить квартира-студия с видом на море в Хургада, Египет

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4 объекта найдено
Студия 1 спальняв Хургада, Египет
Студия 1 спальня
Хургада, Египет
1 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 2/5 Этаж
€ 49,000
Приветствую вас всех в нашем новом и вдохновляющем проекте “ Majra ” ! Majra расположен в ра…
Студия 1 спальняв Хургада, Египет
Студия 1 спальня
Хургада, Египет
1 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м² 4/6 Этаж
€ 39,000
Вы когда-нибудь слышали о TURTLE BEACH RESORT?&NBSP; Нет? Тогда это время!&NBSP;Фантастическ…
Студия 1 спальняв Хургада, Египет
Студия 1 спальня
Хургада, Египет
2 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м² 1/5 Этаж
€ 32,030
Доступная недвижимость на набережной ХургадыПлан оплаты до 4 летLa Bella Resort - это соврем…
Студия 1 спальняв Хургада, Египет
Студия 1 спальня
Хургада, Египет
1 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м² 1/4 Этаж
€ 30,500
Мы рады приветствовать Вас в нашем новом вдохновляющем проекте La Bella Resort. Эта уникальн…

Параметры недвижимости в Хургада, Египет

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