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Купить недвижимость с видом на горы в Хургада, Египет

3 объекта найдено
Квартира 1 спальняв Хургада, Египет
Квартира 1 спальня
Хургада, Египет
2 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м² 6/6 Этаж
€ 54,821
Доступная недвижимость на набережной ХургадыПлан оплаты до 4 летLa Bella Resort & ndash; & n…
Студия 1 спальняв Хургада, Египет
Студия 1 спальня
Хургада, Египет
2 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м² 1/5 Этаж
€ 22,564
Дворец Белла Новый безопасный комплекс имеет большой бассейн. В отеле есть множество апартам…
Квартира 1 спальняв Хургада, Египет
Квартира 1 спальня
Хургада, Египет
2 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м² 4 Этаж
€ 53,400
Селена Бэй предлагает великолепные апартаменты и виллы с видом на волшебный синий цвет Красн…

Параметры недвижимости в Хургада, Египет

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