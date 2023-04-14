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Купить дом в Хургада, Египет

9 объектов найдено
Дом 4 спальнив Хургада, Египет
Дом 4 спальни
Хургада, Египет
€ 250,000
Вилла с 4-мя спальнями в районе Мубарак 6   Вилла расположена в районе вилл Мубар…
Дом 4 спальнив Хургада, Египет
Дом 4 спальни
Хургада, Египет
4 Количество комнат
€ 250,000
4 bedroom villa with private pool for sale in Mubarak 6   Villa is located in Mub…
Домв Хургада, Египет
Дом
Хургада, Египет
700 м²
€ 859,577
Продается вилла в ЯМАРАНЕ - Сахл Хашеш   Основные моменты: - Панорамный вид на море …
Дом 2 спальнив Хургада, Египет
Дом 2 спальни
Хургада, Египет
3 Количество комнат 135 м²
€ 131,199
Вилла расположена в Макади Хайтс - зелёном малоэтажном комплексе с собственной инфраструктур…
Дом 4 спальнив Хургада, Египет
Дом 4 спальни
Хургада, Египет
4 Количество комнат 450 м²
€ 285,700
Удивительная частная вилла на продажу в Magawish   Участок: 320 м2 БУА: 420 м2 Всег…
Вилла 3 спальнив Хургада, Египет
Вилла 3 спальни
Хургада, Египет
4 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м² Количество этажей 1
€ 117,626
Вилла с 3-мя спальнями в Hermitage Resort – Makadi.   Площадь участка: 804 …
Вилла 4 спальнив Хургада, Египет
Вилла 4 спальни
Хургада, Египет
9 Количество комнат 4 ванных комнат 290 м² 3 Этаж
€ 299,000
Селена Бэй предлагает великолепные апартаменты и виллы с видом на волшебный синий цвет Красн…
Вилла 4 спальнив Хургада, Египет
Вилла 4 спальни
Хургада, Египет
9 Количество комнат 4 ванных комнат 340 м² 2 Этаж
€ 384,000
Селена Бэй предлагает великолепные апартаменты и виллы с видом на волшебный синий цвет Красн…
Вилла 6 спаленв Хургада, Египет
Вилла 6 спален
Хургада, Египет
6 ванных комнат
€ 900,000
Селена Бэй предлагает великолепные апартаменты и виллы с видом на волшебный синий цвет Красн…

Параметры недвижимости в Хургада, Египет

с видом на море
недорогая
элитное
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