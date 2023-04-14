Купить квартиру в Хургада, Египет

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Хургада
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124 объекта найдено
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Квартира 3 спальни
Хургада, Египет
120 м²
€ 58,160
Квартира с 3-мя спальнями в районе Интерконтиненталь Квартира расположена в нов…
Квартира 1 спальня
Хургада, Египет
1 ванных комнат
34 м²
€ 14,038
Студия на продажу в Aqua Infinity Resort Общая площадь: 34 м2 Стои…
Квартира 1 спальня
Хургада, Египет
64 м²
€ 54,289
Меблированая квартира в жилом комплексе Selena Bay. Квартира расположена на 2-м этаже с в…
Квартира 2 спальни
Хургада, Египет
88 м²
€ 40,000
Уютная квартира с 2-мя спальнями в Магавише Квартира расположена в районе Магавиш в небол…
Квартира 2 спальни
Хургада, Египет
116 м²
€ 51,575
Предлагаем Вашему вниманию апартаменты с 2 спальнями в жилом комплексе с бассейном «Са…
Квартира 2 спальни
Хургада, Египет
3 Количество комнат
98 м²
3 Этаж
€ 58,035
Квартира с 2-мя спальнями в жилом комплексе La Mer 3-й этаж с видом на улицу …
Квартира
Хургада, Египет
€ 16,454
Новые квартиры в La Bella Palace La Bella Palace расположен в центре района Эль…
Квартира
Хургада, Египет
€ 67,861
Меблированая студия в жилом комплексе Al Dau Heights. Студия расположена на 4-м…
Квартира 1 спальня
Хургада, Египет
85 м²
€ 43,431
Квартира с 1-й спальней в новом жилом комплексе Fanadir Bay 5-й этаж с видом на…
Квартира
Хургада, Египет
78 м²
€ 27,000
Меблированая квартира с 2-мя спальнями на продажу в районе отеля Бейрут Дом рас…
Квартира
Хургада, Египет
79 м²
€ 61,000
Квартира с 1-й спальней в жилом комплексе Ocean Breeze – Сахл Хашиш. Квар…
Квартира
Хургада, Египет
105 м²
€ 31,488
Новый дом Сама Скай расположен в районе Интерконтиненталь поблизости от больницы Аль Хайя. …
Квартира 2 спальни
Хургада, Египет
110 м²
€ 67,800
Квартира с 2-мя спальнями в новом жилом комплексе Fanadir Bay 4-й этаж с видом …
Квартира 2 спальни
Хургада, Египет
52 м²
€ 22,620
Меблированая квартира с 1-й спальней в жилом комплексе Aqua Palms Resort. 2-й э…
Квартира
Хургада, Египет
€ 85,000
Квартира с 3-мя спальнями в новом жилом комплексе Fanadir Bay 4-й этаж с видом …
Квартира
Хургада, Египет
48 м²
€ 45,000
Предлагается на продажу меблированая студия в отеле Samra Bay Hotel & Resort. …
Квартира
Хургада, Египет
74 м²
€ 85,000
Квартира в «Сан Гейт» Апартаменты с видом на море в одном из лучших…
Квартира 1 спальня
Хургада, Египет
52 м²
€ 26,267
Hurghada Hub Resort is a new ultra modern project from Sama Group. The project is located in…
Квартира
Хургада, Египет
€ 36,800
2 bedroom apartment for sale in Makadi. 2nd floor BUA: 92.5 m2 Layout: living room with…
Квартира
Хургада, Египет
49 м²
€ 29,995
Tiba Golden Resort is 14th development which promotes of name of “TIBA’S” …
Квартира
Хургада, Египет
92 м²
€ 53,300
Квартира с 2-мя спальнями в ЖК Панорама Парк Панорама Парк – новый жилой …
Квартира 1 спальня
Хургада, Египет
33 м²
€ 20,811
Предлагается на продажу меблированая студия в небольшом жилом комплексе с бассейном. &nbs…
Квартира 1 спальня
Хургада, Египет
1 ванных комнат
75 м²
€ 58,310
Квартира на продажу на территории отеля. 2-й этаж Общая площадь: 75 м2 1 …
Квартира 2 спальни
Хургада, Египет
2 Количество комнат
95 м²
€ 44,010
Апартаменты располечены в Макади Хайц - зелёном малоэтажно с комплексой с сальнпрастрюктурой…
Квартира 1 спальня
Хургада, Египет
1 Количество комнат
66 м²
€ 50,000
Pool view brand new 1 bedroom apartment in Florenza Khamsin Resort. Apartment i…
Квартира 1 комната
Хургада, Египет
1 Количество комнат
€ 23,679
Студия на продажу в Панорамном парке Panorama Park - это новый жилой комплекс, расп…
Квартира 1 спальня
Хургада, Египет
2 Количество комнат
82 м²
€ 31,261
Просторная 1-комнатная квартира в Макади. Квартира расположена на 1 этаже с видом н…
Квартира 1 спальня
Хургада, Египет
2 Количество комнат
1 ванных комнат
69 м²
€ 41,838
1-комнатная квартира в Florenza Khamsin Resort. Квартира расположена на 4 этаже с в…
Квартира 2 спальни
Хургада, Египет
3 Количество комнат
1 ванных комнат
95 м²
€ 47,051
Новая 2-комнатная квартира недалеко от пляжа. 2 этаж БУА: 95 м2 Большие окна, бал…
Квартира 2 спальни
Хургада, Египет
2 Количество комнат
91 м²
€ 55,000
2-комнатная квартира на продажу в Панорамном парке Panorama Park - это новый жилой комплекс…
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