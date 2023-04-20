Купить дуплекс в Эль-Аламейн, Египет

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1 объект найдено
Дуплекс 5 спаленв Эль-Аламейн, Египет
Дуплекс 5 спален
Эль-Аламейн, Египет
5 Количество комнат 4 ванных комнат 500 м²
€ 600,000
5 спальни 4 ванные комнаты и большой сад в Марина Северного побережья Египта

Параметры недвижимости в Эль-Аламейн, Египет

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