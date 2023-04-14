Купить квартиру с видом на море в Египте

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23 объекта найдено
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Квартира 1 спальня
Хургада, Египет
2 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
2/5 Этаж
€ 54,000
Доступная недвижимость на набережной Хургады План оплаты до 4 лет La Bella Resort – - это …
Студия 1 спальня
Хургада, Египет
1 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
2/5 Этаж
€ 49,000
Приветствую вас всех в нашем новом и вдохновляющем проекте “ Majra ” ! Majra расположен в ра…
Квартира 1 спальня
Хургада, Египет
2 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
6/6 Этаж
€ 54,821
Доступная недвижимость на набережной ХургадыПлан оплаты до 4 летLa Bella Resort & ndash; & n…
Студия 1 спальня
Хургада, Египет
1 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
4/6 Этаж
€ 39,000
Вы когда-нибудь слышали о TURTLE BEACH RESORT?&NBSP; Нет? Тогда это время!&NBSP;Фантастическ…
Квартира 1 спальня
Хургада, Египет
2 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
5/5 Этаж
€ 61,271
La Bella Resort Hurghada - это новый и вдохновляющий проект. Всего 149 единиц, а количество …
Квартира 3 спальни
Хургада, Египет
4 Количество комнат
2 ванных комнат
128 м²
2/5 Этаж
€ 103,750
Доступная недвижимость на набережной Хургада. План оплаты 4 года. La Bella Resort - это совр…
Квартира 1 спальня
Хургада, Египет
2 Количество комнат
1 ванных комнат
35 м²
2/5 Этаж
€ 22,620
Меблированая студия в жилом комплексе Оазис Резорт. Студия расположена на 2-м э…
Квартира 3 спальни
Хургада, Египет
4 Количество комнат
2 ванных комнат
128 м²
2/5 Этаж
€ 103,600
La Bella Resort Hurghada - это новый и вдохновляющий проект. Всего 149 единиц, а количество …
Квартира 2 спальни
Хургада, Египет
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
3/5 Этаж
€ 68,526
Доступная недвижимость в Hurghada PromenadeBis на 4 года, график оплаты Das La Bella Resort …
Квартира 1 спальня
Хургада, Египет
2 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
3/5 Этаж
€ 52,378
&NBSP;Доступная недвижимость на набережной ХургадыПлан оплаты до 4 летLa Bella Resort & ndas…
Студия 1 спальня
Хургада, Египет
2 Количество комнат
1 ванных комнат
46 м²
1/5 Этаж
€ 32,030
Доступная недвижимость на набережной ХургадыПлан оплаты до 4 летLa Bella Resort - это соврем…
Квартира 2 спальни
Хургада, Египет
2 Количество комнат
1 ванных комнат
93 м²
1/5 Этаж
€ 74,000
La Bella Resort Hurghada - это новый и вдохновляющий проект. Всего 149 единиц, а количество …
Квартира 1 спальня
Хургада, Египет
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
3/5 Этаж
€ 63,000
Вы когда-нибудь слышали о TURTLE BEACH RESORT?&NBSP; Нет? Тогда это время!&NBSP;Фантастическ…
Квартира 1 спальня
Хургада, Египет
2 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
3/5 Этаж
€ 49,768
La Bella Resort Hurghada - это новый и вдохновляющий проект. Всего 149 единиц, а количество …
Студия 1 спальня
Хургада, Египет
1 Количество комнат
1 ванных комнат
46 м²
1/4 Этаж
€ 30,500
Мы рады приветствовать Вас в нашем новом вдохновляющем проекте La Bella Resort. Эта уникальн…
Квартира 3 спальни
Хургада, Египет
5 Количество комнат
2 ванных комнат
125 м²
1 Этаж
€ 115,000
Селена Бэй предлагает великолепные апартаменты и виллы с видом на волшебный синий цвет Красн…
Квартира 2 спальни
Хургада, Египет
4 Количество комнат
1 ванных комнат
93 м²
2 Этаж
€ 77,000
Селена Бэй предлагает великолепные апартаменты и виллы с видом на волшебный синий цвет Красн…
Квартира 1 спальня
Хургада, Египет
3 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
4 Этаж
€ 40,700
Селена Бэй предлагает великолепные апартаменты и виллы с видом на волшебный синий цвет Красн…
Квартира 1 спальня
Хургада, Египет
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 69,000
Селена Бэй предлагает великолепные апартаменты и виллы с видом на волшебный синий цвет Красн…
Квартира 1 спальня
Хургада, Египет
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
4 Этаж
€ 77,000
Селена Бэй предлагает великолепные апартаменты и виллы с видом на волшебный синий цвет Красн…
Квартира 1 комната
Хургада, Египет
1 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
4 Этаж
€ 61,000
Selena Bay offers magnificent apartments and villas facing the magic blue of the Red Sea. Ut…
Квартира 1 спальня
Хургада, Египет
3 Количество комнат
1 ванных комнат
82 м²
4 Этаж
€ 86,970
Селена Бэй предлагает великолепные апартаменты и виллы с видом на волшебный синий цвет Красн…
Квартира 1 спальня
Хургада, Египет
2 Количество комнат
1 ванных комнат
59 м²
4 Этаж
€ 53,400
Селена Бэй предлагает великолепные апартаменты и виллы с видом на волшебный синий цвет Красн…
Регионы с недвижимостью на продажу
Хургада
мухафаза Красное Море
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