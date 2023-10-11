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Дома с видом на море в Эквадор

1 объект найдено
Дом 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Montecristi, Эквадор
Дом 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Montecristi, Эквадор
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
These are large villas (two villas combined) at the Mirador San Jose community located on …
€380,000

Параметры недвижимости в Эквадор

с видом на горы
недорогая
элитная
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