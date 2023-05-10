Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Доминиканская Республика
  3. Виллы

Виллы с видом на горы в Доминикане

La Altagracia
24
Игуэй
23
Пуэрто-Плата
10
Сальседо
8
Вилла В архив
Очистить
3 объекта найдено
Вилла 2 спальни в Cabarete, Доминиканская Республика
Вилла 2 спальни
Cabarete, Доминиканская Республика
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
€ 182,404
Вилла 2 спальни в Cabarete, Доминиканская Республика
Вилла 2 спальни
Cabarete, Доминиканская Республика
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
€ 255,366
Вилла 3 спальни в Cabarete, Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни
Cabarete, Доминиканская Республика
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 258 м²
Количество этажей 2
€ 264,486

Параметры недвижимости в Доминикане

с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти