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Таунхаусы с бассейном в Доминикане

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Студия 2 спальни в Доминиканская Республика, Доминиканская Республика
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Доминиканская Республика, Доминиканская Республика
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€ 164,164
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Квартира 2 спальни
Bayahibe, Доминиканская Республика
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Дом 4 спальни
Friusa, Доминиканская Республика
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Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
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Вилла 3 спальни в Баваро, Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни
Баваро, Доминиканская Республика
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€ 519,851
Квартира 1 спальня в Bayahibe, Доминиканская Республика
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Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
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€ 254,089

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