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Квартиры-студии с бассейном в Доминикане

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Квартира 1 спальня в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 2/4
€ 99,410
Квартира 2 спальни в Bayahibe, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Bayahibe, Доминиканская Республика
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Этаж 1/5
€ 177,844
Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 149 м²
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Квартира 2 спальни в Bavaro, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Bavaro, Доминиканская Республика
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Этаж 2/4
€ 85,730
Вилла 3 спальни в Баваро, Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни
Баваро, Доминиканская Республика
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 365 м²
Этаж 2/2
€ 456,010
Квартира 2 спальни в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Этаж 1/4
€ 81,991
Квартира 2 спальни в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 4/4
€ 357,512
Дом 3 спальни в Сосуа, Доминиканская Республика
Дом 3 спальни
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
€ 319,207
Вилла 6 спален в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 6 спален
Игуэй, Доминиканская Республика
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 803 м²
Этаж 2/2
€ 5,472,120
Квартира 3 спальни в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 563 м²
Этаж 6/6
€ 994,102
Квартира 2 спальни в Bavaro, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Bavaro, Доминиканская Республика
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Этаж 2/4
€ 85,730
Студия 2 спальни в Доминиканская Республика, Доминиканская Республика
Студия 2 спальни
Доминиканская Республика, Доминиканская Республика
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
€ 164,164

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