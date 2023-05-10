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Квартиры-студии с видом на море в Доминикане

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Дом 3 спальни в Верон, Доминиканская Республика
Дом 3 спальни
Верон, Доминиканская Республика
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Этаж 1/2
€ 173,284
Вилла 6 спален в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 6 спален
Игуэй, Доминиканская Республика
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 036 м²
Этаж 2/2
€ 3,374,474
Квартира 3 спальни в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 563 м²
Этаж 6/6
€ 994,102
Квартира 3 спальни в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 563 м²
Этаж 6/6
€ 1,085,304
Вилла 5 спален в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 5 спален
Игуэй, Доминиканская Республика
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 077 м²
Этаж 2/2
€ 4,915,788
Вилла 2 спальни в Cabarete, Доминиканская Республика
Вилла 2 спальни
Cabarete, Доминиканская Республика
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
€ 255,366
Вилла 6 спален в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 6 спален
Игуэй, Доминиканская Республика
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 816 м²
Этаж 2/2
€ 2,827,262
Квартира 3 спальни в Верон, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Верон, Доминиканская Республика
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Этаж 2/2
€ 159,604
Дом 4 спальни в Friusa, Доминиканская Республика
Дом 4 спальни
Friusa, Доминиканская Республика
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Этаж 1/2
€ 547,212
Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 149 м²
Этаж 6/6
€ 366,632
Дом 4 спальни в Лас-терренес, Доминиканская Республика
Дом 4 спальни
Лас-терренес, Доминиканская Республика
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
€ 282,726
Квартира 1 спальня в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/4
€ 110,354

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