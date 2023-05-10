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Квартиры-студии с видом на горы в Доминикане

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Квартира 2 спальни в Bavaro, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Bavaro, Доминиканская Республика
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Этаж 2/4
€ 85,730
Квартира 3 спальни в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 563 м²
Этаж 6/6
€ 1,085,304
Квартира 3 спальни в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 563 м²
Этаж 6/6
€ 994,102
Квартира 2 спальни в Bayahibe, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Bayahibe, Доминиканская Республика
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Этаж 1/4
€ 611,053
Дом 4 спальни в Friusa, Доминиканская Республика
Дом 4 спальни
Friusa, Доминиканская Республика
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Этаж 1/2
€ 547,212
Квартира 3 спальни в Nagua, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Nagua, Доминиканская Республика
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 261 м²
Этаж 1/3
€ 866,419
Вилла 3 спальни в Баваро, Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни
Баваро, Доминиканская Республика
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Этаж 2/2
€ 193,348
Дом 3 спальни в Игуэй, Доминиканская Республика
Дом 3 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Этаж 2/2
€ 638,414
Дом 3 спальни в Верон, Доминиканская Республика
Дом 3 спальни
Верон, Доминиканская Республика
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 2/2
€ 227,914
Квартира 2 спальни в Bavaro, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Bavaro, Доминиканская Республика
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 57 м²
Этаж 2/4
€ 68,402
Вилла 10 спален в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 10 спален
Игуэй, Доминиканская Республика
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 714 м²
Этаж 2/2
€ 4,742,504
Квартира 3 спальни в Лас-терренес, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Лас-терренес, Доминиканская Республика
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
Этаж 3/3
€ 456,010

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