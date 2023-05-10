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Квартиры-студии возле озера в Доминикане

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Дом 3 спальни в Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика
Дом 3 спальни
Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Этаж 2/2
€ 376,208
Квартира 3 спальни в Nagua, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Nagua, Доминиканская Республика
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 3/3
€ 1,185,626
Квартира 3 спальни в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 293 м²
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Дом 3 спальни в Сосуа, Доминиканская Республика
Дом 3 спальни
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 1/1
€ 228,005
Квартира 2 спальни в Баваро, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Баваро, Доминиканская Республика
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 4/4
€ 117,559
Пентхаус 1 спальня в Cabarete, Доминиканская Республика
Пентхаус 1 спальня
Cabarete, Доминиканская Республика
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Этаж 45/5
€ 255,366
Квартира 1 спальня в Friusa, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Friusa, Доминиканская Республика
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 2/4
€ 145,011
Дом 6 спален в Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика
Дом 6 спален
Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 825 м²
Этаж 2/2
€ 1,003,222
Квартира 3 спальни в Nagua, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Nagua, Доминиканская Республика
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 261 м²
Этаж 1/3
€ 866,419
Дом 4 спальни в Игуэй, Доминиканская Республика
Дом 4 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 305 м²
Этаж 2/2
€ 415,609
Дом 3 спальни в Игуэй, Доминиканская Республика
Дом 3 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 345 м²
Этаж 1/1
€ 684,015
Квартира 3 спальни в Баваро, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Баваро, Доминиканская Республика
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 232 м²
Этаж 3/3
€ 456,010

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