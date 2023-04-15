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Купить вилла в Sosua, Доминиканская Республика

Сальседо
7
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7 объектов найдено
Вилла 7 спаленв Сосуа, Доминиканская Республика
Вилла 7 спален
Сосуа, Доминиканская Республика
10 Количество комнат 6 ванных комнат 520 м² 1/1 Этаж
€ 899,716
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Вилла 5 спаленв Cabarete, Доминиканская Республика
Вилла 5 спален
Cabarete, Доминиканская Республика
10 Количество комнат 6 ванных комнат 800 м² 2/2 Этаж
€ 2,251,543
5 больших спален наверху и 3 ванные комнаты, большие апартаменты владельцев с двумя полнораз…
Вилла 5 спаленв Сосуа, Доминиканская Республика
Вилла 5 спален
Сосуа, Доминиканская Республика
5 Количество комнат 6 ванных комнат 511 м² 1/1 Этаж
€ 5,313,640
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 4 спальнив Сосуа, Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни
Сосуа, Доминиканская Республика
5 Количество комнат 4 ванных комнат 850 м² 1/1 Этаж
€ 3,400,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 2 спальнив Cabarete, Доминиканская Республика
Вилла 2 спальни
Cabarete, Доминиканская Республика
3 Количество комнат 2 ванных комнат 135 м² Количество этажей 1
€ 180,123
Вилла 2 спальнив Cabarete, Доминиканская Республика
Вилла 2 спальни
Cabarete, Доминиканская Республика
4 Количество комнат 3 ванных комнат 250 м² Количество этажей 2
€ 252,173
Вилла 3 спальнив Cabarete, Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни
Cabarete, Доминиканская Республика
4 Количество комнат 3 ванных комнат 258 м² Количество этажей 2
€ 261,179

Параметры недвижимости в Sosua, Доминиканская Республика

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