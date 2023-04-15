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Купить дом в Sosua, Доминиканская Республика

Сальседо
20
20 объектов найдено
Вилла 7 спаленв Сосуа, Доминиканская Республика
Вилла 7 спален
Сосуа, Доминиканская Республика
10 Количество комнат 6 ванных комнат 520 м² 1/1 Этаж
€ 899,716
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Вилла 5 спаленв Cabarete, Доминиканская Республика
Вилла 5 спален
Cabarete, Доминиканская Республика
10 Количество комнат 6 ванных комнат 800 м² 2/2 Этаж
€ 2,251,543
5 больших спален наверху и 3 ванные комнаты, большие апартаменты владельцев с двумя полнораз…
Дом 3 спальнив Сосуа, Доминиканская Республика
Дом 3 спальни
Сосуа, Доминиканская Республика
5 Количество комнат 2 ванных комнат 185 м² 2/2 Этаж
€ 354,843
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Сосуа, Доминиканская Республика
Дом 3 спальни
Сосуа, Доминиканская Республика
4 Количество комнат 3 ванных комнат 200 м² 2/2 Этаж
€ 359,346
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Сосуа, Доминиканская Республика
Дом 3 спальни
Сосуа, Доминиканская Республика
4 Количество комнат 3 ванных комнат 200 м² 1/1 Этаж
€ 315,216
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Сосуа, Доминиканская Республика
Дом 3 спальни
Сосуа, Доминиканская Республика
4 Количество комнат 4 ванных комнат 325 м² 2/2 Этаж
€ 504,346
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальнив Сосуа, Доминиканская Республика
Дом 4 спальни
Сосуа, Доминиканская Республика
5 Количество комнат 5 ванных комнат 464 м² 2/2 Этаж
€ 715,991
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 5 спаленв Сосуа, Доминиканская Республика
Вилла 5 спален
Сосуа, Доминиканская Республика
5 Количество комнат 6 ванных комнат 511 м² 1/1 Этаж
€ 5,313,640
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 4 спальнив Сосуа, Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни
Сосуа, Доминиканская Республика
5 Количество комнат 4 ванных комнат 850 м² 1/1 Этаж
€ 3,400,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Сосуа, Доминиканская Республика
Дом 3 спальни
Сосуа, Доминиканская Республика
3 Количество комнат 2 ванных комнат 150 м² 1/1 Этаж
€ 225,154
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 2 спальнив Cabarete, Доминиканская Республика
Вилла 2 спальни
Cabarete, Доминиканская Республика
3 Количество комнат 2 ванных комнат 135 м² Количество этажей 1
€ 180,123
Вилла 2 спальнив Cabarete, Доминиканская Республика
Вилла 2 спальни
Cabarete, Доминиканская Республика
4 Количество комнат 3 ванных комнат 250 м² Количество этажей 2
€ 252,173
Вилла 3 спальнив Cabarete, Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни
Cabarete, Доминиканская Республика
4 Количество комнат 3 ванных комнат 258 м² Количество этажей 2
€ 261,179
Дом 2 спальнив Сосуа, Доминиканская Республика
Дом 2 спальни
Сосуа, Доминиканская Республика
2 Количество комнат 2 ванных комнат 150 м² 1/1 Этаж
€ 269,284
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Сосуа, Доминиканская Республика
Дом 3 спальни
Сосуа, Доминиканская Республика
3 Количество комнат 2 ванных комнат 420 м² 1/1 Этаж
€ 315,216
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 2 спальнив Сосуа, Доминиканская Республика
Дом 2 спальни
Сосуа, Доминиканская Республика
2 Количество комнат 2 ванных комнат 207 м² 2/1 Этаж
€ 343,000
Этот стильный дом создан для расслабленной жизни и выбора пространства. Внутренние помещения…
Дом 4 спальнив Сосуа, Доминиканская Республика
Дом 4 спальни
Сосуа, Доминиканская Республика
4 Количество комнат 4 ванных комнат 285 м² 1/1 Этаж
€ 485,883
Этот дом предлагает концепцию главного дома в средиземноморском стиле с двумя гостевыми дома…
Дом 3 спальнив Сосуа, Доминиканская Республика
Дом 3 спальни
Сосуа, Доминиканская Республика
3 Количество комнат 3 ванных комнат 242 м² 1/1 Этаж
€ 396,181
Вилла Harmony - это просторная планировка с 3 спальнями, которая предлагает отдельные отдель…
Дом 3 спальнив Сосуа, Доминиканская Республика
Дом 3 спальни
Сосуа, Доминиканская Республика
3 Количество комнат 3 ванных комнат 259 м² 2/1 Этаж
€ 450,309
Эта красивая вилла имеет ультрасовременную, приятную планировку с несколькими террасами и ба…
Дом 2 спальнив Сосуа, Доминиканская Республика
Дом 2 спальни
Сосуа, Доминиканская Республика
2 Количество комнат 2 ванных комнат 136 м² 1/1 Этаж
€ 269,915
ЯРКИЕ, УМНЫЕ ТРОПИЧЕСКИЕ ПРОСТРАНСТВА!Современная изысканность встречается с тропической жиз…

Параметры недвижимости в Sosua, Доминиканская Республика

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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