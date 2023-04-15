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Купить квартиру в Sosua, Доминиканская Республика

Сальседо
18
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18 объектов найдено
Квартира 7 спаленв Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 7 спален
Сосуа, Доминиканская Республика
14 Количество комнат 7 ванных комнат 600 м² 4/4 Этаж
€ 1,215,833
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Сосуа, Доминиканская Республика
3 Количество комнат 2 ванных комнат 71 м² 1/4 Этаж
€ 80,965
Этот проект будет иметь 340 квартир, объединяющих 4 парка для социального и спортивного отды…
Квартира 3 спальнив Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Сосуа, Доминиканская Республика
4 Количество комнат 2 ванных комнат 128 м² 1/3 Этаж
€ 316,117
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальнив Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Сосуа, Доминиканская Республика
4 Количество комнат 2 ванных комнат 155 м² 3/3 Этаж
€ 324,222
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Сосуа, Доминиканская Республика
3 Количество комнат 2 ванных комнат 166 м² 2/3 Этаж
€ 364,750
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Сосуа, Доминиканская Республика
3 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м² 4/4 Этаж
€ 353,042
В самом центре туристической зоны Сосуа, где находятся все рестораны, бары и пляжи, совершен…
Квартира 1 спальняв Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Сосуа, Доминиканская Республика
2 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м² 1/4 Этаж
€ 210,744
В самом центре туристической зоны Сосуа, где находятся все рестораны, бары и пляжи, совершен…
Квартира 1 спальняв Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Сосуа, Доминиканская Республика
1 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 1/4 Этаж
€ 105,372
В самом центре туристической зоны Сосуа, где находятся все рестораны, бары и пляжи, совершен…
Квартира 1 спальняв Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Сосуа, Доминиканская Республика
1 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 2/4 Этаж
€ 108,975
В самом центре туристической зоны Сосуа, где находятся все рестораны, бары и пляжи, совершен…
Квартира 3 спальнив Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Сосуа, Доминиканская Республика
2 Количество комнат 3 ванных комнат 320 м² 2/2 Этаж
€ 252,173
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальнив Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Сосуа, Доминиканская Республика
3 Количество комнат 3 ванных комнат 232 м² 2/2 Этаж
€ 386,365
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Сосуа, Доминиканская Республика
1 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² 3/1 Этаж
€ 135,093
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Сосуа, Доминиканская Республика
2 Количество комнат 2 ванных комнат 72 м² 1/1 Этаж
€ 175,620
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальнив Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Сосуа, Доминиканская Республика
3 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м² 1/2 Этаж
€ 202,639
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Пентхаус 1 спальняв Cabarete, Доминиканская Республика
Пентхаус 1 спальня
Cabarete, Доминиканская Республика
2 Количество комнат 2 ванных комнат 129 м² 45/5 Этаж
€ 252,173
Квартира 1 спальняв Cabarete, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Cabarete, Доминиканская Республика
2 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м² 2/5 Этаж
€ 126,086
Квартира 5 спаленв Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 5 спален
Сосуа, Доминиканская Республика
8 Количество комнат 4 ванных комнат 575 м² 2/2 Этаж
€ 767,326
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 7 спаленв Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 7 спален
Сосуа, Доминиканская Республика
7 Количество комнат 5 ванных комнат 650 м² 1/1 Этаж
€ 850,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Sosua, Доминиканская Республика

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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