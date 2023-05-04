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Дома в Санто-Доминго, Доминиканская Республика

1 объект найдено
Дом 6 спален в Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Дом 6 спален
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
7 Количество комнат 10 ванных комнат 800 м² 1/2 Этаж
€ 1,498,517
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Санто-Доминго, Доминиканская Республика

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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