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Таунхаусы в Санто-доминго, Доминиканская Республика

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1 объект найдено
Таунхаус 3 спальни в Санто-доминго, Доминиканская Республика
Таунхаус 3 спальни
Санто-доминго, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Двухуровневый таунхаус с прекрасным естественным освещением и планировкой предназначен для у…
€847,980

Параметры недвижимости в Санто-доминго, Доминиканская Республика

недорогая
элитная
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