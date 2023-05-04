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Жильё в Санто-Доминго, Доминиканская Республика

5 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Zona Colonial, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Zona Colonial, Доминиканская Республика
4 Количество комнат 3 ванных комнат 314 м² 16/17 Этаж
€ 708,390
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни в Zona Colonial, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Zona Colonial, Доминиканская Республика
3 Количество комнат 2 ванных комнат 162 м² 6/21 Этаж
€ 249,753
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальни в Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
6 Количество комнат 3 ванных комнат 300 м² 9/16 Этаж
€ 517,669
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 5 спален в Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Квартира 5 спален
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
7 Количество комнат 5 ванных комнат 638 м² 16/17 Этаж
€ 1,407,698
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 6 спален в Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Дом 6 спален
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
7 Количество комнат 10 ванных комнат 800 м² 1/2 Этаж
€ 1,498,517
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Санто-Доминго, Доминиканская Республика

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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