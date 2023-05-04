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Доминиканская Республика
Distrito Nacional
Санто-Доминго
Жильё в Санто-Доминго, Доминиканская Республика
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5 объектов найдено
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Квартира 3 спальни
Zona Colonial, Доминиканская Республика
4 Количество комнат
3 ванных комнат
314 м²
16/17 Этаж
€ 708,390
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни
Zona Colonial, Доминиканская Республика
3 Количество комнат
2 ванных комнат
162 м²
6/21 Этаж
€ 249,753
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальни
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
6 Количество комнат
3 ванных комнат
300 м²
9/16 Этаж
€ 517,669
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 5 спален
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
7 Количество комнат
5 ванных комнат
638 м²
16/17 Этаж
€ 1,407,698
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 6 спален
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
7 Количество комнат
10 ванных комнат
800 м²
1/2 Этаж
€ 1,498,517
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Параметры недвижимости в Санто-Доминго, Доминиканская Республика
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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