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Купить квартиру в Сантьяго-де-лос-Трейнта-Кабальерос, Доминиканская Республика

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1 объект найдено
Квартира 3 спальнив Сантьяго-де-лос-Трейнта-Кабальерос, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Сантьяго-де-лос-Трейнта-Кабальерос, Доминиканская Республика
3 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м² 1/2 Этаж
€ 117,241
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Сантьяго-де-лос-Трейнта-Кабальерос, Доминиканская Республика

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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