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Santiago
Купить недвижимость в Santiago, Доминиканская Республика
Сантьяго-де-лос-Трейнта-Кабальерос
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Квартира 3 спальни
Сантьяго-де-лос-Трейнта-Кабальерос, Доминиканская Республика
3 Количество комнат
2 ванных комнат
100 м²
1/2 Этаж
€ 117,241
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Параметры недвижимости в Santiago, Доминиканская Республика
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