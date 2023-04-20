Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Доминиканская Республика
  3. Samana
  4. Sanchez

Купить недвижимость в Sanchez, Доминиканская Республика

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 1 спальняв Friusa, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Friusa, Доминиканская Республика
2 Количество комнат 1 ванных комнат 99 м² 5/2 Этаж
€ 230,645
Самый знаменитый кондоминиум в Пунта-Кане - Cana Rock, расположенный в Hard Rock Community, …
Вилла 2 спальнив Санто-доминго, Доминиканская Республика
Вилла 2 спальни
Санто-доминго, Доминиканская Республика
1 ванных комнат 92 м²
€ 246,534
Этот впечатляющий номер площадью 92,43 м² (1000 кв. М) с прямым видом на сад расположен…
Квартира 2 спальнив Bavaro, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Bavaro, Доминиканская Республика
3 Количество комнат 2 ванных комнат 79 м² 2/4 Этаж
€ 85,830
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Пентхаус 2 спальнив Доминиканская Республика, Доминиканская Республика
Пентхаус 2 спальни
Доминиканская Республика, Доминиканская Республика
3 Количество комнат 2 ванных комнат 179 м² 45/5 Этаж
€ 346,974
Вилла 3 спальнив Баваро, Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни
Баваро, Доминиканская Республика
3 Количество комнат 6 ванных комнат 580 м² 2/2 Этаж
€ 547,853
Огромный особняк для жизни вашей мечты в Пунта-Кане. Все в одном месте. Этот особняк располо…
Вилла 4 спальнив Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
4 Количество комнат 4 ванных комнат 640 м² 2/2 Этаж
€ 3,195,812
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
2 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м² 4/6 Этаж
€ 213,663
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 2 спальнив Cabarete, Доминиканская Республика
Вилла 2 спальни
Cabarete, Доминиканская Республика
3 Количество комнат 2 ванных комнат 135 м² Количество этажей 1
€ 182,618
Квартира 1 спальняв Bayahibe, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Bayahibe, Доминиканская Республика
2 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² 1/4 Этаж
€ 254,387
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальнив Игуэй, Доминиканская Республика
Дом 4 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
4 Количество комнат 4 ванных комнат 400 м² 2/2 Этаж
€ 776,126
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальнив Игуэй, Доминиканская Республика
Дом 4 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
5 Количество комнат 4 ванных комнат 350 м² 2/2 Этаж
€ 534,157
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Las Terrenas, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Las Terrenas, Доминиканская Республика
3 Количество комнат 1 ванных комнат 97 м² 1/2 Этаж
€ 127,832
Приходите и откройте для себя эту квартиру в тропическом саду.Он расположен на 1-м этаже вил…

Параметры недвижимости в Sanchez, Доминиканская Республика

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти