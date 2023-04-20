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Купить вилла в San Pedro de Macoris, Доминиканская Республика

Сан-Педро-де-Макорис
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2 объекта найдено
Вилла 3 спальнив Сан-Педро-де-Макорис, Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни
Сан-Педро-де-Макорис, Доминиканская Республика
3 Количество комнат 3 ванных комнат 457 м² 2/2 Этаж
€ 876,565
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 4 спальнив Batey El Soco, Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни
Batey El Soco, Доминиканская Республика
4 Количество комнат 4 ванных комнат 270 м² 1/2 Этаж
€ 547,853
Эта великолепная вилла расположена в самом престижном районе Плайя-Нуэва-Романа, частного по…

Параметры недвижимости в San Pedro de Macoris, Доминиканская Республика

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