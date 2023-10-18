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Дома в San Pedro de Macoris, Доминиканская Республика

виллы
4
4 объекта найдено
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Batey El Soco, Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Batey El Soco, Доминиканская Республика
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 900 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€2,18 млн
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Batey El Soco, Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Batey El Soco, Доминиканская Республика
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 800 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€2,18 млн
Вилла 3 спальни в хорошем состоянии, с плитой, с посудомоечной машиной в Сан-Педро-де-Макорис, Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни в хорошем состоянии, с плитой, с посудомоечной машиной
Сан-Педро-де-Макорис, Доминиканская Республика
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 457 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€907,991
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Batey El Soco, Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Batey El Soco, Доминиканская Республика
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Этаж 1/2
Эта великолепная вилла расположена в самом престижном районе Плайя-Нуэва-Романа, частного по…
€567,494

Параметры недвижимости в San Pedro de Macoris, Доминиканская Республика

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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