Купить недвижимость в San Pedro de Macoris, Доминиканская Республика

Вилла 3 спальни Сан-Педро-де-Макорис, Доминиканская Республика 3 Количество комнат 3 ванных комнат 457 м² 2/2 Этаж

€ 876,565

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