Купить недвижимость с видом на море в Samana, Доминиканская Республика

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Параметры недвижимости в Samana, Доминиканская Республика
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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