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Купить недвижимость с видом на море в Samana, Доминиканская Республика

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Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Samana, Доминиканская Республика

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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