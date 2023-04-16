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Купить вилла с видом на горы в Сальседо, Доминиканская Республика

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3 объекта найдено
Вилла 2 спальнив Cabarete, Доминиканская Республика
Вилла 2 спальни
Cabarete, Доминиканская Республика
3 Количество комнат 2 ванных комнат 135 м² Количество этажей 1
€ 180,123
Вилла 2 спальнив Cabarete, Доминиканская Республика
Вилла 2 спальни
Cabarete, Доминиканская Республика
4 Количество комнат 3 ванных комнат 250 м² Количество этажей 2
€ 252,173
Вилла 3 спальнив Cabarete, Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни
Cabarete, Доминиканская Республика
4 Количество комнат 3 ванных комнат 258 м² Количество этажей 2
€ 261,179

Параметры недвижимости в Сальседо, Доминиканская Республика

с видом на море
недорогая
элитное
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