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Купить недвижимость с видом на море в Сальседо, Доминиканская Республика

4 объекта найдено
Вилла 2 спальнив Cabarete, Доминиканская Республика
Вилла 2 спальни
Cabarete, Доминиканская Республика
4 Количество комнат 3 ванных комнат 250 м² Количество этажей 2
€ 252,173
Вилла 3 спальнив Cabarete, Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни
Cabarete, Доминиканская Республика
4 Количество комнат 3 ванных комнат 258 м² Количество этажей 2
€ 261,179
Пентхаус 1 спальняв Cabarete, Доминиканская Республика
Пентхаус 1 спальня
Cabarete, Доминиканская Республика
2 Количество комнат 2 ванных комнат 129 м² 45/5 Этаж
€ 252,173
Квартира 1 спальняв Cabarete, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Cabarete, Доминиканская Республика
2 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м² 2/5 Этаж
€ 126,086

Параметры недвижимости в Сальседо, Доминиканская Республика

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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