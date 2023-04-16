Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Доминиканская Республика
  3. Пуэрто-Плата
  4. Sosua
  5. Сальседо
  6. Пентхаусы

Купить пентхаус в Сальседо, Доминиканская Республика

Пентхаус В архив
Очистить
1 объект найдено
Пентхаус 1 спальняв Cabarete, Доминиканская Республика
Пентхаус 1 спальня
Cabarete, Доминиканская Республика
2 Количество комнат 2 ванных комнат 129 м² 45/5 Этаж
€ 252,173

Параметры недвижимости в Сальседо, Доминиканская Республика

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти