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Купить недвижимость в Сальседо, Доминиканская Республика

38 объектов найдено
Квартира 7 спаленв Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 7 спален
Сосуа, Доминиканская Республика
14 Количество комнат 7 ванных комнат 600 м² 4/4 Этаж
€ 1,215,833
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 7 спаленв Сосуа, Доминиканская Республика
Вилла 7 спален
Сосуа, Доминиканская Республика
10 Количество комнат 6 ванных комнат 520 м² 1/1 Этаж
€ 899,716
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Квартира 2 спальнив Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Сосуа, Доминиканская Республика
3 Количество комнат 2 ванных комнат 71 м² 1/4 Этаж
€ 80,965
Этот проект будет иметь 340 квартир, объединяющих 4 парка для социального и спортивного отды…
Вилла 5 спаленв Cabarete, Доминиканская Республика
Вилла 5 спален
Cabarete, Доминиканская Республика
10 Количество комнат 6 ванных комнат 800 м² 2/2 Этаж
€ 2,251,543
5 больших спален наверху и 3 ванные комнаты, большие апартаменты владельцев с двумя полнораз…
Дом 3 спальнив Сосуа, Доминиканская Республика
Дом 3 спальни
Сосуа, Доминиканская Республика
5 Количество комнат 2 ванных комнат 185 м² 2/2 Этаж
€ 354,843
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальнив Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Сосуа, Доминиканская Республика
4 Количество комнат 2 ванных комнат 128 м² 1/3 Этаж
€ 316,117
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальнив Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Сосуа, Доминиканская Республика
4 Количество комнат 2 ванных комнат 155 м² 3/3 Этаж
€ 324,222
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Сосуа, Доминиканская Республика
3 Количество комнат 2 ванных комнат 166 м² 2/3 Этаж
€ 364,750
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Сосуа, Доминиканская Республика
Дом 3 спальни
Сосуа, Доминиканская Республика
4 Количество комнат 3 ванных комнат 200 м² 2/2 Этаж
€ 359,346
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Сосуа, Доминиканская Республика
Дом 3 спальни
Сосуа, Доминиканская Республика
4 Количество комнат 3 ванных комнат 200 м² 1/1 Этаж
€ 315,216
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Сосуа, Доминиканская Республика
Дом 3 спальни
Сосуа, Доминиканская Республика
4 Количество комнат 4 ванных комнат 325 м² 2/2 Этаж
€ 504,346
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальнив Сосуа, Доминиканская Республика
Дом 4 спальни
Сосуа, Доминиканская Республика
5 Количество комнат 5 ванных комнат 464 м² 2/2 Этаж
€ 715,991
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Сосуа, Доминиканская Республика
3 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м² 4/4 Этаж
€ 353,042
В самом центре туристической зоны Сосуа, где находятся все рестораны, бары и пляжи, совершен…
Квартира 1 спальняв Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Сосуа, Доминиканская Республика
2 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м² 1/4 Этаж
€ 210,744
В самом центре туристической зоны Сосуа, где находятся все рестораны, бары и пляжи, совершен…
Квартира 1 спальняв Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Сосуа, Доминиканская Республика
1 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 2/4 Этаж
€ 108,975
В самом центре туристической зоны Сосуа, где находятся все рестораны, бары и пляжи, совершен…
Квартира 1 спальняв Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Сосуа, Доминиканская Республика
1 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 1/4 Этаж
€ 105,372
В самом центре туристической зоны Сосуа, где находятся все рестораны, бары и пляжи, совершен…
Вилла 5 спаленв Сосуа, Доминиканская Республика
Вилла 5 спален
Сосуа, Доминиканская Республика
5 Количество комнат 6 ванных комнат 511 м² 1/1 Этаж
€ 5,313,640
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 4 спальнив Сосуа, Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни
Сосуа, Доминиканская Республика
5 Количество комнат 4 ванных комнат 850 м² 1/1 Этаж
€ 3,400,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Сосуа, Доминиканская Республика
Дом 3 спальни
Сосуа, Доминиканская Республика
3 Количество комнат 2 ванных комнат 150 м² 1/1 Этаж
€ 225,154
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальнив Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Сосуа, Доминиканская Республика
2 Количество комнат 3 ванных комнат 320 м² 2/2 Этаж
€ 252,173
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальнив Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Сосуа, Доминиканская Республика
3 Количество комнат 3 ванных комнат 232 м² 2/2 Этаж
€ 386,365
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Сосуа, Доминиканская Республика
1 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² 3/1 Этаж
€ 135,093
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Сосуа, Доминиканская Республика
2 Количество комнат 2 ванных комнат 72 м² 1/1 Этаж
€ 175,620
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальнив Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Сосуа, Доминиканская Республика
3 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м² 1/2 Этаж
€ 202,639
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 2 спальнив Cabarete, Доминиканская Республика
Вилла 2 спальни
Cabarete, Доминиканская Республика
3 Количество комнат 2 ванных комнат 135 м² Количество этажей 1
€ 180,123
Вилла 2 спальнив Cabarete, Доминиканская Республика
Вилла 2 спальни
Cabarete, Доминиканская Республика
4 Количество комнат 3 ванных комнат 250 м² Количество этажей 2
€ 252,173
Вилла 3 спальнив Cabarete, Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни
Cabarete, Доминиканская Республика
4 Количество комнат 3 ванных комнат 258 м² Количество этажей 2
€ 261,179
Пентхаус 1 спальняв Cabarete, Доминиканская Республика
Пентхаус 1 спальня
Cabarete, Доминиканская Республика
2 Количество комнат 2 ванных комнат 129 м² 45/5 Этаж
€ 252,173
Квартира 1 спальняв Cabarete, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Cabarete, Доминиканская Республика
2 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м² 2/5 Этаж
€ 126,086
Дом 2 спальнив Сосуа, Доминиканская Республика
Дом 2 спальни
Сосуа, Доминиканская Республика
2 Количество комнат 2 ванных комнат 150 м² 1/1 Этаж
€ 269,284
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Сальседо, Доминиканская Республика

с видом на горы
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