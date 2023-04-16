Купить недвижимость в Сальседо, Доминиканская Республика

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38 объектов найдено
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Квартира 7 спален
Сосуа, Доминиканская Республика
14 Количество комнат
7 ванных комнат
600 м²
4/4 Этаж
€ 1,215,833
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 7 спален
Сосуа, Доминиканская Республика
10 Количество комнат
6 ванных комнат
520 м²
1/1 Этаж
€ 899,716
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Квартира 2 спальни
Сосуа, Доминиканская Республика
3 Количество комнат
2 ванных комнат
71 м²
1/4 Этаж
€ 80,965
Этот проект будет иметь 340 квартир, объединяющих 4 парка для социального и спортивного отды…
Вилла 5 спален
Cabarete, Доминиканская Республика
10 Количество комнат
6 ванных комнат
800 м²
2/2 Этаж
€ 2,251,543
5 больших спален наверху и 3 ванные комнаты, большие апартаменты владельцев с двумя полнораз…
Дом 3 спальни
Сосуа, Доминиканская Республика
5 Количество комнат
2 ванных комнат
185 м²
2/2 Этаж
€ 354,843
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальни
Сосуа, Доминиканская Республика
4 Количество комнат
2 ванных комнат
128 м²
1/3 Этаж
€ 316,117
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальни
Сосуа, Доминиканская Республика
4 Количество комнат
2 ванных комнат
155 м²
3/3 Этаж
€ 324,222
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни
Сосуа, Доминиканская Республика
3 Количество комнат
2 ванных комнат
166 м²
2/3 Этаж
€ 364,750
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни
Сосуа, Доминиканская Республика
4 Количество комнат
3 ванных комнат
200 м²
2/2 Этаж
€ 359,346
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни
Сосуа, Доминиканская Республика
4 Количество комнат
3 ванных комнат
200 м²
1/1 Этаж
€ 315,216
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни
Сосуа, Доминиканская Республика
4 Количество комнат
4 ванных комнат
325 м²
2/2 Этаж
€ 504,346
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальни
Сосуа, Доминиканская Республика
5 Количество комнат
5 ванных комнат
464 м²
2/2 Этаж
€ 715,991
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни
Сосуа, Доминиканская Республика
3 Количество комнат
2 ванных комнат
140 м²
4/4 Этаж
€ 353,042
В самом центре туристической зоны Сосуа, где находятся все рестораны, бары и пляжи, совершен…
Квартира 1 спальня
Сосуа, Доминиканская Республика
2 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
1/4 Этаж
€ 210,744
В самом центре туристической зоны Сосуа, где находятся все рестораны, бары и пляжи, совершен…
Квартира 1 спальня
Сосуа, Доминиканская Республика
1 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
2/4 Этаж
€ 108,975
В самом центре туристической зоны Сосуа, где находятся все рестораны, бары и пляжи, совершен…
Квартира 1 спальня
Сосуа, Доминиканская Республика
1 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
1/4 Этаж
€ 105,372
В самом центре туристической зоны Сосуа, где находятся все рестораны, бары и пляжи, совершен…
Вилла 5 спален
Сосуа, Доминиканская Республика
5 Количество комнат
6 ванных комнат
511 м²
1/1 Этаж
€ 5,313,640
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 4 спальни
Сосуа, Доминиканская Республика
5 Количество комнат
4 ванных комнат
850 м²
1/1 Этаж
€ 3,400,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни
Сосуа, Доминиканская Республика
3 Количество комнат
2 ванных комнат
150 м²
1/1 Этаж
€ 225,154
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальни
Сосуа, Доминиканская Республика
2 Количество комнат
3 ванных комнат
320 м²
2/2 Этаж
€ 252,173
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальни
Сосуа, Доминиканская Республика
3 Количество комнат
3 ванных комнат
232 м²
2/2 Этаж
€ 386,365
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня
Сосуа, Доминиканская Республика
1 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
3/1 Этаж
€ 135,093
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни
Сосуа, Доминиканская Республика
2 Количество комнат
2 ванных комнат
72 м²
1/1 Этаж
€ 175,620
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальни
Сосуа, Доминиканская Республика
3 Количество комнат
2 ванных комнат
100 м²
1/2 Этаж
€ 202,639
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 2 спальни
Cabarete, Доминиканская Республика
3 Количество комнат
2 ванных комнат
135 м²
Количество этажей 1
€ 180,123
Вилла 2 спальни
Cabarete, Доминиканская Республика
4 Количество комнат
3 ванных комнат
250 м²
Количество этажей 2
€ 252,173
Вилла 3 спальни
Cabarete, Доминиканская Республика
4 Количество комнат
3 ванных комнат
258 м²
Количество этажей 2
€ 261,179
Пентхаус 1 спальня
Cabarete, Доминиканская Республика
2 Количество комнат
2 ванных комнат
129 м²
45/5 Этаж
€ 252,173
Квартира 1 спальня
Cabarete, Доминиканская Республика
2 Количество комнат
1 ванных комнат
76 м²
2/5 Этаж
€ 126,086
Дом 2 спальни
Сосуа, Доминиканская Республика
2 Количество комнат
2 ванных комнат
150 м²
1/1 Этаж
€ 269,284
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
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Параметры недвижимости в Сальседо, Доминиканская Республика
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