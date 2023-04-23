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Виллы в Ramon Santana, Доминиканская Республика

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1 объект найдено
Вилла 4 спальни в Batey El Soco, Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни
Batey El Soco, Доминиканская Республика
4 Количество комнат 4 ванных комнат 270 м² 1/2 Этаж
€ 540,711
Эта великолепная вилла расположена в самом престижном районе Плайя-Нуэва-Романа, частного по…

Параметры недвижимости в Ramon Santana, Доминиканская Республика

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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