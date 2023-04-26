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Жильё с видом на море в Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика

Сальседо
34
Пуэрто-Плата
8
4 объекта найдено
Вилла 2 спальни в Cabarete, Доминиканская Республика
Вилла 2 спальни
Cabarete, Доминиканская Республика
4 Количество комнат 3 ванных комнат 250 м² Количество этажей 2
€ 255,055
Вилла 3 спальни в Cabarete, Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни
Cabarete, Доминиканская Республика
4 Количество комнат 3 ванных комнат 258 м² Количество этажей 2
€ 264,164
Пентхаус 1 спальня в Cabarete, Доминиканская Республика
Пентхаус 1 спальня
Cabarete, Доминиканская Республика
2 Количество комнат 2 ванных комнат 129 м² 45/5 Этаж
€ 255,055
Квартира 1 спальня в Cabarete, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Cabarete, Доминиканская Республика
2 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м² 2/5 Этаж
€ 127,527

Параметры недвижимости в Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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