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Купить квартиру в Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика

Сальседо
18
Пуэрто-Плата
3
Квартира В архив
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21 объект найдено
Квартира 7 спаленв Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 7 спален
Сосуа, Доминиканская Республика
14 Количество комнат 7 ванных комнат 600 м² 4/4 Этаж
€ 1,229,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Сосуа, Доминиканская Республика
3 Количество комнат 2 ванных комнат 71 м² 1/4 Этаж
€ 81,842
Этот проект будет иметь 340 квартир, объединяющих 4 парка для социального и спортивного отды…
Квартира 3 спальнив Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Сосуа, Доминиканская Республика
4 Количество комнат 2 ванных комнат 128 м² 1/3 Этаж
€ 319,540
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальнив Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Сосуа, Доминиканская Республика
4 Количество комнат 2 ванных комнат 155 м² 3/3 Этаж
€ 327,733
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Сосуа, Доминиканская Республика
3 Количество комнат 2 ванных комнат 166 м² 2/3 Этаж
€ 368,700
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Сосуа, Доминиканская Республика
2 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м² 1/4 Этаж
€ 213,027
В самом центре туристической зоны Сосуа, где находятся все рестораны, бары и пляжи, совершен…
Квартира 2 спальнив Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Сосуа, Доминиканская Республика
3 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м² 4/4 Этаж
€ 356,865
В самом центре туристической зоны Сосуа, где находятся все рестораны, бары и пляжи, совершен…
Квартира 1 спальняв Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Сосуа, Доминиканская Республика
1 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 1/4 Этаж
€ 106,513
В самом центре туристической зоны Сосуа, где находятся все рестораны, бары и пляжи, совершен…
Квартира 1 спальняв Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Сосуа, Доминиканская Республика
1 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 2/4 Этаж
€ 110,155
В самом центре туристической зоны Сосуа, где находятся все рестораны, бары и пляжи, совершен…
Квартира 3 спальнив Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Сосуа, Доминиканская Республика
2 Количество комнат 3 ванных комнат 320 м² 2/2 Этаж
€ 254,904
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальнив Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Сосуа, Доминиканская Республика
3 Количество комнат 3 ванных комнат 232 м² 2/2 Этаж
€ 390,549
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Сосуа, Доминиканская Республика
1 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² 3/1 Этаж
€ 136,556
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика
2 Количество комнат 2 ванных комнат 150 м² Количество этажей 1
€ 204,833
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальнив Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика
1 Количество комнат 2 ванных комнат 220 м² 1/1 Этаж
€ 209,385
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Сосуа, Доминиканская Республика
2 Количество комнат 2 ванных комнат 72 м² 1/1 Этаж
€ 177,522
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальнив Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Сосуа, Доминиканская Республика
3 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м² 1/2 Этаж
€ 204,833
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Пентхаус 1 спальняв Cabarete, Доминиканская Республика
Пентхаус 1 спальня
Cabarete, Доминиканская Республика
2 Количество комнат 2 ванных комнат 129 м² 45/5 Этаж
€ 254,904
Квартира 1 спальняв Cabarete, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Cabarete, Доминиканская Республика
2 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м² 2/5 Этаж
€ 127,452
Квартира 5 спаленв Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 5 спален
Сосуа, Доминиканская Республика
8 Количество комнат 4 ванных комнат 575 м² 2/2 Этаж
€ 775,635
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 7 спаленв Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 7 спален
Сосуа, Доминиканская Республика
7 Количество комнат 5 ванных комнат 650 м² 1/1 Этаж
€ 850,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 5 спаленв Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика
Квартира 5 спален
Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика
5 Количество комнат 6 ванных комнат 480 м² 5/5 Этаж
€ 1,137,963
Этот PH находится посреди многих 5-звездочных курортов в Дорада-Бич, в 20 минутах от междуна…

Параметры недвижимости в Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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