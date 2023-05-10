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Пентхаусы с видом на горы в Доминикане

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2 объекта найдено
Пентхаус 2 спальни в Доминиканская Республика, Доминиканская Республика
Пентхаус 2 спальни
Доминиканская Республика, Доминиканская Республика
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Этаж 45/5
€ 346,568
Пентхаус 1 спальня в Cabarete, Доминиканская Республика
Пентхаус 1 спальня
Cabarete, Доминиканская Республика
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Этаж 45/5
€ 255,366

Параметры недвижимости в Доминикане

с видом на море
недорогая
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