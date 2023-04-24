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Квартиры с бассейном в Nagua, Доминиканская Республика

Nagua
9
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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Лас-терренес, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Лас-терренес, Доминиканская Республика
4 Количество комнат 2 ванных комнат 114 м²
€ 198,261
Приходите и откройте для себя эту очень хорошую квартиру в небольшой роскошной резиденции. …

Параметры недвижимости в Nagua, Доминиканская Республика

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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