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Жильё с видом на горы в Доминикане

квартиры
85
дома
91
7 объектов найдено
Вилла 2 спальни в Cabarete, Доминиканская Республика
Вилла 2 спальни
Cabarete, Доминиканская Республика
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
€ 182,404
Вилла 2 спальни в Cabarete, Доминиканская Республика
Вилла 2 спальни
Cabarete, Доминиканская Республика
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
€ 255,366
Вилла 3 спальни в Cabarete, Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни
Cabarete, Доминиканская Республика
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 258 м²
Количество этажей 2
€ 264,486
Пентхаус 2 спальни в Доминиканская Республика, Доминиканская Республика
Пентхаус 2 спальни
Доминиканская Республика, Доминиканская Республика
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Этаж 45/5
€ 346,568
Пентхаус 1 спальня в Cabarete, Доминиканская Республика
Пентхаус 1 спальня
Cabarete, Доминиканская Республика
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Этаж 45/5
€ 255,366
Квартира 1 спальня в Cabarete, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Cabarete, Доминиканская Республика
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 2/5
€ 127,683
Квартира 2 спальни в Доминиканская Республика, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Доминиканская Республика, Доминиканская Республика
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Этаж 2/5
€ 182,404

Регионы с недвижимостью на продажу

La Altagracia
Игуэй
Пуэрто-Плата
Сальседо
Maria Trinidad Sanchez
Nagua
La Romana
Distrito Nacional
Санто-Доминго

Параметры недвижимости в Доминикане

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