Купить недвижимость в Miches, Доминиканская Республика

Вилла 4 спальни Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика 4 Количество комнат 3 ванных комнат 248 м² 2/2 Этаж

€ 291,569

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