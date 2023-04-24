Квартира 1 спальня Las Terrenas, Доминиканская Республика 3 Количество комнат 1 ванных комнат 97 м² 1/2 Этаж

€ 126,166

Приходите и откройте для себя эту квартиру в тропическом саду.Он расположен на 1-м этаже вил…