Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Доминиканская Республика
  3. Maria Trinidad Sanchez
  4. Виллы

Виллы с видом на море в Maria Trinidad Sanchez, Доминиканская Республика

Nagua
1
Вилла В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 2 спальни в Сосуа, Доминиканская Республика
Дом 2 спальни
Сосуа, Доминиканская Республика
2 Количество комнат 2 ванных комнат 136 м² 1/1 Этаж
€ 270,085
ЯРКИЕ, УМНЫЕ ТРОПИЧЕСКИЕ ПРОСТРАНСТВА!Современная изысканность встречается с тропической жиз…
Дом 2 спальни в Сосуа, Доминиканская Республика
Дом 2 спальни
Сосуа, Доминиканская Республика
2 Количество комнат 2 ванных комнат 150 м² 1/1 Этаж
€ 269,454
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальни в Bayahibe, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Bayahibe, Доминиканская Республика
3 Количество комнат 3 ванных комнат 300 м² 4/4 Этаж
€ 256,838
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальни в Zona Colonial, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Zona Colonial, Доминиканская Республика
4 Количество комнат 3 ванных комнат 314 м² 16/17 Этаж
€ 702,924
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальни в Игуэй, Доминиканская Республика
Дом 4 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
5 Количество комнат 4 ванных комнат 350 м² 2/2 Этаж
€ 527,193
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни в Nagua, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Nagua, Доминиканская Республика
3 Количество комнат 2 ванных комнат 126 м² 3/3 Этаж
€ 441,581
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Las Terrenas, Доминиканская Республика
3 Количество комнат 1 ванных комнат 97 м² 1/2 Этаж
€ 126,166
Приходите и откройте для себя эту квартиру в тропическом саду.Он расположен на 1-м этаже вил…
Пентхаус 1 спальня в Cabarete, Доминиканская Республика
Пентхаус 1 спальня
Cabarete, Доминиканская Республика
2 Количество комнат 2 ванных комнат 129 м² 45/5 Этаж
€ 252,332
Вилла 3 спальни в Сан-Педро-де-Макорис, Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни
Сан-Педро-де-Макорис, Доминиканская Республика
3 Количество комнат 3 ванных комнат 457 м² 2/2 Этаж
€ 865,138
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 6 спален в Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Дом 6 спален
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
7 Количество комнат 10 ванных комнат 800 м² 1/2 Этаж
€ 1,486,955
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни в Bavaro, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Bavaro, Доминиканская Республика
3 Количество комнат 2 ванных комнат 79 м² 2/4 Этаж
€ 84,711
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Студия 2 спальни в Доминиканская Республика, Доминиканская Республика
Студия 2 спальни
Доминиканская Республика, Доминиканская Республика
2 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м² 1/2 Этаж
€ 162,213
Шикарные апартаменты с центре туристической области в самом сердце Баваро! Резиденция была …

Параметры недвижимости в Maria Trinidad Sanchez, Доминиканская Республика

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти