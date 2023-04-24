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Виллы в Maria Trinidad Sanchez, Доминиканская Республика

Nagua
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1 объект найдено
Вилла 9 спален в Лас-терренес, Доминиканская Республика
Вилла 9 спален
Лас-терренес, Доминиканская Республика
10 Количество комнат 10 ванных комнат 880 м² 2/2 Этаж
€ 5,046,636
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Maria Trinidad Sanchez, Доминиканская Республика

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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