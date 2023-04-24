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Дома в Maria Trinidad Sanchez, Доминиканская Республика

Nagua
5
5 объектов найдено
Дом 1 спальня в Лас-терренес, Доминиканская Республика
Дом 1 спальня
Лас-терренес, Доминиканская Республика
2 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 1/1 Этаж
€ 144,099
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни в Лас-терренес, Доминиканская Республика
Дом 3 спальни
Лас-терренес, Доминиканская Республика
4 Количество комнат 2 ванных комнат 421 м² 1/1 Этаж
€ 795,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 9 спален в Лас-терренес, Доминиканская Республика
Вилла 9 спален
Лас-терренес, Доминиканская Республика
10 Количество комнат 10 ванных комнат 880 м² 2/2 Этаж
€ 5,046,636
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальни в Лас-терренес, Доминиканская Республика
Дом 4 спальни
Лас-терренес, Доминиканская Республика
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 279,367
Очень хорошая вилла архитектора, идеально расположенная на возвышенности Лас Терренас в гава…
Дом 2 спальни в Лас-терренес, Доминиканская Республика
Дом 2 спальни
Лас-терренес, Доминиканская Республика
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 270,356
Редкий в этом месте: эта очень красивая вилла T3 состоит из двух спален и двух ванных комнат…

Параметры недвижимости в Maria Trinidad Sanchez, Доминиканская Республика

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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